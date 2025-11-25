ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

На Лиманському напрямку ЗСУ зупиняють просочення ворога малими групами

На Лиманському напрямку триває складна, але контрольована ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

На Лиманському напрямку ситуація залишається складною: ворог намагається просочуватися невеликими групами, але завдяки злагодженим діям українських бійців та застосуванню безпілотних систем його атаки ефективно нейтралізуються.

Про це у прямому етері Еспресо повідомив інженер РЕБ 4-го механізованого батальйону ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького Олег «Габі».

«На Лиманському напрямку ситуація важка, але контрольована. В останні дні дуже туманні ночі, і, користуючись цими погодними умовами, ворог намагається просочитися в глиб нашої оборони малими групами по 2–3 людини. Вони заходять, їм це спочатку вдається, але вранці, завдяки злагодженій роботі нашої піхоти, аеророзвідників, засобів ураження, нам вдається їх знайти й нейтралізувати», — розповів він.

За його словами, ворожа техніка стала особливо бажаною ціллю для українських FPV-дронів та ударних безпілотних систем, через що окупанти майже перестали активно використовувати броньовані машини.

«Тобто радянські запаси вкрай рідко використовуються. Ворог зараз іде на такій техніці — це перероблені „Жигулі“, віслюки, мопеди, мотоцикли та інше. Тобто такий сюрреалізм», — додав він.

Олег «Габі» зазначив, що окупанти не атакують великими групами та використовують мінімальну кількість техніки.

«Це дуже маленькі — 3–4, максимум 5 одиниць техніки, дуже різної: „буханки“ — порізані УАЗи, „Жигулі“ без даху, мопеди. Дивишся на це — і складається враження, що знімається фантастичне кіно», — пояснив він.

Водночас він підкреслив, що будь-яка поява танка на лінії фронту миттєво стає мішенню для українських FPV-дронів.

«Як тільки танк з’являється в зоні ураження наших FPV, туди летіти буде 10–15 дронів. До речі, саме сьогодні нашими силами було знищено ворожий танк на нашій ділянці», — зазначив інженер.

Раніше повідомлялося, що українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Ми раніше інформували, що українські Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie