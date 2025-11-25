На Лиманському напрямку ЗСУ зупиняють просочення ворога малими групами

Війна в Україні / © Associated Press

На Лиманському напрямку ситуація залишається складною: ворог намагається просочуватися невеликими групами, але завдяки злагодженим діям українських бійців та застосуванню безпілотних систем його атаки ефективно нейтралізуються.

Про це у прямому етері Еспресо повідомив інженер РЕБ 4-го механізованого батальйону ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького Олег «Габі».

«На Лиманському напрямку ситуація важка, але контрольована. В останні дні дуже туманні ночі, і, користуючись цими погодними умовами, ворог намагається просочитися в глиб нашої оборони малими групами по 2–3 людини. Вони заходять, їм це спочатку вдається, але вранці, завдяки злагодженій роботі нашої піхоти, аеророзвідників, засобів ураження, нам вдається їх знайти й нейтралізувати», — розповів він.

За його словами, ворожа техніка стала особливо бажаною ціллю для українських FPV-дронів та ударних безпілотних систем, через що окупанти майже перестали активно використовувати броньовані машини.

«Тобто радянські запаси вкрай рідко використовуються. Ворог зараз іде на такій техніці — це перероблені „Жигулі“, віслюки, мопеди, мотоцикли та інше. Тобто такий сюрреалізм», — додав він.

Олег «Габі» зазначив, що окупанти не атакують великими групами та використовують мінімальну кількість техніки.

«Це дуже маленькі — 3–4, максимум 5 одиниць техніки, дуже різної: „буханки“ — порізані УАЗи, „Жигулі“ без даху, мопеди. Дивишся на це — і складається враження, що знімається фантастичне кіно», — пояснив він.

Водночас він підкреслив, що будь-яка поява танка на лінії фронту миттєво стає мішенню для українських FPV-дронів.

«Як тільки танк з’являється в зоні ураження наших FPV, туди летіти буде 10–15 дронів. До речі, саме сьогодні нашими силами було знищено ворожий танк на нашій ділянці», — зазначив інженер.

Раніше повідомлялося, що українські військові та спецслужби продовжують оборонну операцію в районі Покровська, звільняючи ключові райони міста та стримуючи російські штурми на південних околицях.

Ми раніше інформували, що українські Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції південніше від залізниці.