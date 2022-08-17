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На Маріуполь чекає люта зима: Андрющенко радить людям їхати з окупованого міста

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На Маріуполь чекає люта зима: Андрющенко радить людям їхати з окупованого міста

Фото: Associated Press

Інфраструктура в окупованому Маріуполі залишається у критичному стані. 

У місті неможливо буде розпочати опалювальний сезон. Адже бо 90% житлового фонду в Маріуполі пошкоджено. Крім того, більшість будинків не підлягають відновленню.

Про це виданню "ГОРДОН" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"На Маріуполь чекає люта зима. Опалення не буде. Це точно. Як пережити зиму, я не знаю. З міста треба виїжджати однозначно. Я думаю, з міста вивозитимуть, найімовірніше, у бік Росії. Можливо, в Донецьк. Розселятимуть", – наголосив Андрющенко.

За його словами, більшість зруйнованих будинків не підлягають відновленню. Пошкоджено 90% житлового фонду, з яких 60% неможливо відновити. Втім, невідомо наскільки придатні до експуатації інші 40%.

Андрющенко наголошує, що зносити треба всі багатоповерхівки. Своєю чергою, окупанти у місті "будують будинки на одну тисячу квартир - якісь незрозумілі курники". Втім, радник мера припускає, що це будуть казарми.

"Анонсують, що хочуть встигнути закінчити два будинки на одну тисячу квартир, на 2,5 тис. людей. Це 3–5% від потреби всіх маріупольців, які перебувають зараз у місті, які без житла і без тепла потенційно", - сказав Андрющенко.

Як повідомлялося, близько 50% мешканців окупованого Росією Маріуполя не мають вдома води. Вони вигадують імпровізовані крани за допомогою пляшки з водою.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
438
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