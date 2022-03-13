На Маріуполь окупанти скинули вже близько 100 авіабомб, загинули 2 тис. 187 людей

На Маріуполь окупанти скинули вже близько 100 авіабомб, загинули 2 тис. 187 людей

Російські військові цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, руйнують дитячі лікарні та знищують міську інфраструктуру.

На Маріуполь окупанти скинули вже близько 100 авіабомб, загинули 2 тис. 187 жителів.

Про це йдеться в заяві Маріупольської міської ради у Telegram.

"Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів з боку рашистів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

В міськраді наголошують, що окупанти цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

"Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - заявили у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, окупанти завдали артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату під Києвом.

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