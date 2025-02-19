На матраці через кордон: на Вінниччині запобігли смертельно небезпечній втечі

У Вінницькій області троє чоловіків намагалися перетнути державний кордон через річку Дністер.

Про це повідомила ДПСУ.

Вони планували використовувати надувний матрац та кілька лопаток для плавання, а для безпеки взяли лише один рятувальний жилет, який дістався тому, хто не вмів плавати.

"Завдяки вчасній реакції прикордонників спроба перетину держкордону не відбулася. На порушників складені адмінпротоколи, справу розглядатиме суд", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік намагався "вивезти" ухилянтів за кордон.

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