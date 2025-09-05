На Майдані протестували проти кримінальної відповідальності для військових (фото)

Акція протесту на підтримку прав військових / © Hromadske.ua

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні протестували проти законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність

Про це повідомляють «Суспільне», hromadske.

Законопроєкт №13260 Верховна рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Він фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Законопроєкт №13452 передбачає покарання 5 до 10 років позбавлення волі (без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін) за за невиконання наказу від командирів.

Люди тримали плакати з гаслами «Репресії — не дисципліна», «Служба — не рабство» та «Козацькому роду права переводу». Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.

© Суспільне

«У першому читанні проголосували закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Це дуже погана ідея. Підхід „збільшити покарання і цим покращити дисципліну“ не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу — принизливо низькі, терміни служби невизначені», — зазначила у Facebook ветеранка і одна із організаторів акції Аліна Сарнатська.

Вона запевнила, що акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА.

Що кажуть учасники протесту

Серед іншого, учасники скаржаться, що коли в армії фактично заблоковані переходи між частинами, СЗЧ — єдиний шанс для військового уникнути некомпетентних і безвідповідальних командирів, які не цінують життя підлеглих.

© Суспільне

«Вони (влада — Ред.) вирішили, що замість того, щоб посилити „лупасиво“ на фронті проти росіян, треба посилити „лупасиво“ проти військових. Не згоден з наказом — отримаєш п’ять років мінімум і жодного права для судді взяти до уваги обставини», — обурився військовий Сабір.

Ветеран та активіст Олег Симороз стверджує, що влада намагається зробити з військового «крайнього» в усіх проблемах.

«У нас є низка проблем в армії. Зокрема, це СЗЧ, відсутність мотивації, провал мобілізації, комплектування війська. Але мені не подобається, що замість того, аби набратися сміливості та визнати проблеми й почати з ними щось робити, у нас крайнім учергове роблять українського солдата», — зазначив Симороз.

