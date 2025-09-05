- Дата публікації
На Майдані протестували проти кримінальної відповідальності для військових (фото)
Законопроєкти №13260 та №13452 посилюють кримінальну відповідальність для військових за СЗЧ та «непокору». На Майдані протестували проти ухвалення цих документів.
У Києві на Майдані Незалежності сьогодні протестували проти законопроєктів №13260 та №13452, які значно обмежують права військових та посилюють кримінальну відповідальність
Про це повідомляють «Суспільне», hromadske.
Законопроєкт №13260 Верховна рада підтримала 4 вересня у першому читанні. Він фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини (СЗЧ).
Законопроєкт №13452 передбачає покарання 5 до 10 років позбавлення волі (без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін) за за невиконання наказу від командирів.
Люди тримали плакати з гаслами «Репресії — не дисципліна», «Служба — не рабство» та «Козацькому роду права переводу». Крім того, на акції лунають заклики ухвалити закон про військового омбудсмена та встановити терміни служби.
«У першому читанні проголосували закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Це дуже погана ідея. Підхід „збільшити покарання і цим покращити дисципліну“ не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе, зарплати в тилу — принизливо низькі, терміни служби невизначені», — зазначила у Facebook ветеранка і одна із організаторів акції Аліна Сарнатська.
Вона запевнила, що акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА.
Що кажуть учасники протесту
Серед іншого, учасники скаржаться, що коли в армії фактично заблоковані переходи між частинами, СЗЧ — єдиний шанс для військового уникнути некомпетентних і безвідповідальних командирів, які не цінують життя підлеглих.
«Вони (влада — Ред.) вирішили, що замість того, щоб посилити „лупасиво“ на фронті проти росіян, треба посилити „лупасиво“ проти військових. Не згоден з наказом — отримаєш п’ять років мінімум і жодного права для судді взяти до уваги обставини», — обурився військовий Сабір.
Ветеран та активіст Олег Симороз стверджує, що влада намагається зробити з військового «крайнього» в усіх проблемах.
«У нас є низка проблем в армії. Зокрема, це СЗЧ, відсутність мотивації, провал мобілізації, комплектування війська. Але мені не подобається, що замість того, аби набратися сміливості та визнати проблеми й почати з ними щось робити, у нас крайнім учергове роблять українського солдата», — зазначив Симороз.
