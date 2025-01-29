На мерів українських міст "наїхали" через мобілізацію: що вони відповіли

В Україні розгорівся новий мобілізаційний скандал. ТЦК розсилають протоколи очільникам міст та територіальних громад.

Своєю чергою посадовці змушені платити драконівські штрафи. Ба більше, три таких протоколи – це вже кримінальне провадження. Всі деталі гучного скандалу – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Мерів міст штрафують за зрив мобілізації

Мерам кількох українських міст виписали штрафи за зрив мобілізації. Міські голови Дрогобича, Трускавця, Борислава і кілька голів територіальних громад у Львівській області отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК за невиконання мобілізаційних завдань.

Мер Дрогобича Тарас Кучма розповів у коментарі для ТСН.ua що має сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

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"Є постанова уряду про те, що відповідальність за мобілізаційні процеси лежить на органах місцевого самоврядування. Але я говорив, говорив і віцепрем’єру про те, що немає бази даних. Може, в нас мобілізаційний процес уже вичерпався. Всіх, кого могли забрати – забрали. Решта або ховаються, або проживають не за адресою, або за кордоном", – зазначив Кучма.

Він додав, що робиться все, що можливо. Є і реклама, є і люди, які ходять самі та сповіщають.

"У мене викликає хвилю емоцій те, що ми повинні кожного дня доставляти людей. І яким чином я можу доставляти? Мене обурює позиція районних адміністрацій. А яку відповідальність вони несуть? Просто цифри пишуть?" – поділився Кучма.

Голова Дрогобича заявив, що штраф буде оскаржувати в суді. На його переконання, це "повний нонсенс".

"Я прийшов в Дрогобицький ТЦК у понеділок, мені вручили протокол", – сказав Тарас Кучма.

Водночас міський голова Борислава, що на Львівщині, Ігор Яворський також підтвердив, що щодо нього склали протокол, на основі якого була винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зрив заходів мобілізації. Про це він сказав у коментарі hromadske.

"Я написав свої заперечення. Не погоджуюсь із цим протоколом і постановою. Відповідно, готую подання в суд, буду оскаржувати. Думаю, суд розставить крапки над "і", – зауважив Яворський.

Звернення Асоціації міст України

Примітно, що Асоціація міст України оприлюднила звернення до президента Володимира Зеленського, в якому мовиться, що на органи місцевого самоврядування продовжує посилюватись тиск, з порушенням цитую: "законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами проти голів невеликих громад".

У зверненні, зокрема, наводяться такі факти:

Голову Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка за ініціативи Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відсторонюють від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів.

за ініціативи Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відсторонюють від виконання обов’язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів. Голову Дрогобицької міської ради Тараса Кучму за ініціативи Дрогобицького районного ТЦК примусово доставляють з застосуванням органів поліції через відзначення в громаді Дня Соборності.

Голову Ірпінської міської ради Олександра Маркушина арештовують на 60 діб або пропонують внести 30 мільйонів гривень застави за законний виїзд за кордон батька-одинака, у дворічного сина якого померла мама.

І це тільки частина випадків першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громади позбавляють обраних мешканцями керівників.

Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України наголосила, що системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до перемоги.

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Закон "Про військовий обов'язок та військову службу" передбачає відповідальність керівників та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування у вигляді штрафів. В особливий період від 34 000 до 59 500 гривень за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Однак, влада на місцях стикається з низкою проблем, які майже неможливо вирішити під час війни. Головна проблема – це ресурс", – запевнив мер Дрогобича Тарас Кучма.

Хто може втратити бронювання

Нагадаю, що після 28 лютого військовозобов'язані, які працюють на критично-важливих підприємствах, можуть втратити відстрочку. Таку гучну заяву зробив нардеп Олександр Федієнко. Після того як термін перебронювання спливе, частина людей, які втратили захист, дійсно можуть опинитись в армії, визнав політик.

"Я можу припустити, що якась кількість людей дійсно буде не заброньована. Величезна вірогідність того, що ці люди будуть далі мобілізовані", — заявив Федієнко.

Інший народний депутат "Слуг народу", член економічного комітету Дмитро Кисилевський, зауважив, що підприємства отримали достатньо часу, щоб оновити бронювання працівників за новими правилами. Він пояснив, що перебронювання запровадили, оскільки була певна кількість зловживань.

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Зокрема, після отримання статусу критично-важливого, яке дає право на захист співробітників, раптово ставались певні зміни. Наприклад, на деяких підприємствах "аномально зростала кількість працівників" або стрімко падали зарплати.

Примітно, що заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал "Укрпошта", з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки та ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності.

Бронювання працівника у "Дії"

Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість “перебронювати” своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія".

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Проте, за словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

Варто нагадати, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства – Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

Е-направлення на ВЛК

Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в ОК "Захід", якому підпорядковуються ТЦК Львівщини пояснили, чому мерів оштрафували за провал мобілізації. Там зауважили, що очільники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, діяли цілком законно і в межах своїх повноважень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ МОБІЛІЗАЦІЄЮ: в Україні "наїхали" на мерів! Ті не стрималися!

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