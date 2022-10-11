На межі Одеської та Миколаївської областей збили ворожі дрони - соцмережі

На півдні України під ранок спрацювала ППО.

У ніч проти 11 жовтня у соціальних мережах з’явилася інформація про польоти дронів поблизу Одеської та Миколаївської областей.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах.

Повітряну тривогу, мовляв, не оголошували через роботу ППО.

Наразі ситуація повністю контролюється силами протиповітряної оборони. По дронах працювали на рубежах Одеської та Миколаївської областей та повідомили про їх успішне збиття.

Нині немає офіційної інформації про ситуацію. Інформація перевіряється, очікуємо на повідомлення влади.

Нагадаємо, що росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

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