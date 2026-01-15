ТСН у соціальних мережах

На межі катастрофи: через атаку РФ у великому обласному центрі зупинилися котельні — що відомо

Незважаючи на критичну ситуацію, фахівцям вдалося відновити теплопостачання.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Котельня.

Котельня. / © УНІАН

Цієї ночі армія РФ атакувала Житомир. У місті сталося знеструмлення семи котелень. Ситуація була критичною, однак фахівцям вдалося відновити теплопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі «Житомиртеплокомуненерго».

«Цієї ночі через ворожі атаки сім котелень були знеструмлені. Частину з них оперативно підключили до генераторів. Варто розуміти, що за таких морозів техніка працює на межі можливостей і подекуди нестабільно», — повідомили енергетики.

В обленерго зауважують, що ситуація склалася критична. Декілька будинків уже готували до зливу теплоносія, щоб врятувати внутрішньобудинкові мережі. Однак завдяки роботі енергетиків і тепловиків вдалося підключити всі котельні. Минулося без екстрених заходів. Наразі всі котельні в роботі, тепло подається в штатному режимі.

«Низькі температури — це максимальна загроза для тепломереж. Саме тому зараз ми працюємо у посиленому режимі Наша головна мета: у разі пориву або іншої складної ситуації максимально швидко відреагувати, щоб не допустити замерзання системи», — додали в компанії.

Як повідомляли в ОВА, вночі Росія атакувала інфраструктуру Житомирщини  у Житомирському та Коростенському районах. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежі. Під час атаки минулося без постраждалих.

Окрім того, вночі проти 13 січня росіяни атакували критичну інфраструктуру у Коростенському та Звягельському районах Житомирщини.

