На Миколаївщині четверо молодих людей підірвалися на залишках ворожого дрона

Черговий трагічний випадок стався на Миколаївщині через вибухонебезпечні предмети, залишені російськими окупантами.

Четверо молодих людей отримали осколкові поранення внаслідок детонації залишків ворожого безпілотника на Миколаївщині.

Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент трапився на полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців та неповнолітня дівчина подорожували мопедом польовою дорогою. Коли вони зупинилися, поруч пролунав вибух, внаслідок якого всі четверо отримали осколкові поранення.

Постраждалих оперативно доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Фахівці, які прибули на місце події, встановили, що вибух спричинили залишки ворожого безпілотного літального апарату.

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та дотримуватися основних правил безпеки при виявленні підозрілих предметів:

зупинитися;

не торкатися підозрілого предмета;

негайно телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, в одному із сіл Львівського району через вибух гранати загинув 37-річний чоловік.

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