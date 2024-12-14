На Миколаївщині чоловік на смерть переїхав власного батька

Як з'ясувалося, чоловік сів за кермо у нетверезому стані. Тепер йому загрожує термін.

37-річного мешканця Баштанського району Миколаївської області судитимуть за те, що він у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes-Benz Vito, наїхав на свого батька.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Слідством встановлено, що обвинувачений, керуючи автомобілем, почав рух заднім ходом, не переконавшись у безпеці маневру. У результаті він наїхав на свого 67-річного батька, який був позаду машини.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

За результатами медичного обстеження у водія виявили 1,45 проміле алкоголю у крові.

Прокурор направив до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Його звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася ДТП, у якій загинули чоловік та його дружина.

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