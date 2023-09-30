На Миколаївщині чоловік пляшкою з-під шампанського вбив товариша

У Миколаївській області сталося вбивство під час сварки між двома товаришами.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

"6 червня 2023 року між підозрюваним та 46-річним потерпілим на березі р. Синюха Первомайського району під час розпиття спиртних напоїв відбувся конфлікт, під час якого зловмисник наніс потерпілому декілька ударів пустою пляшкою від шампанського та ногами по тулубу та голові, спричинивши тим самим тілесні ушкодження у вигляді травматичного субарахноїдального крововиливу, перелому кісток черепу, розриву печінки. Отримані тілесні ушкодження виявились несумісними з життям та чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, однак її план провалився.

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