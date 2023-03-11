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На Миколаївщині чоловік приніс додому нерозірваний снаряд: постраждала дитина (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Миколаївщині чоловік приніс додому нерозірваний снаряд: постраждала дитина (фото)

Фото: Associated Press

Хлопчик опинився у лікарні.

У селі Лимани Миколаївській області чоловік приніс на подвір'я будинку нерозірваний касетний снаряд. Боєприпас вибухнув. Постраждав дев’ятирінчий хлопчик. 

Про це повідомив керівник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

За його словами, чоловік знайшов снаряд на своєму городі. Втім, замість того, аби викликати рятувальників, приніс небезпечний предмет на подвір’я. Залишив його там та пішов у справах. 

Зазначається, що боєприпас здетонував, коли хлопчик катався у дворі на самокаті. Дитина отримала осколкові поранення. 

Фото: Сергій Шайхет. / ©
Фото: Сергій Шайхет.

"Хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики", - написав начальник поліції.

Нагадаємо, у селі Чайківка на Харківщині загинув 37-річний чоловік, підірвавшись на розтяжці. Голова ОВА Олег Синєгубов каже, що мінна небезпека в області залишається високою. Тому закликав громадян утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів.

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Дата публікації
Перегляди
1064
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