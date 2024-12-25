На Миколаївщині чоловік вбив товариша пляшкою з-під шампанського 

Між чоловіками стався конфлікт, що закінчився трагедією.

У Миколаївській області конфлікт на березі річки закінчився побиттям та смертю одного з учасників.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

"Під час сварки зловмисник завдав потерпілому кілька ударів порожньою пляшкою з-під шампанського та ногами по тулубу та голові, завдавши тяжких тілесних ушкоджень: травматичне субарахноїдальний крововилив, перелом кісток черепа, розрив печінки. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці", - йдеться у повідомленні.

За підтримки публічного звинувачення Першотравневої окружної прокуратури суд визнав винним 48-річного жителя м. Первомайськ у умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці. Після скоєного зловмисник намагався вкоротити собі віку.

Читайте також: