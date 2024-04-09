На Миколаївщині чоловік вигадав, як рік ховатись від ТЦК та мобілізації: чим це закінчилось

У Миколаївській області чоловік відмовився брати дві повістки та понад рік уникав мобілізації. За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 5 квітня 2024 року.

За даними суду, чоловіка 5 березня 2023 року ВЛК визнала придатним до мобілізації. Того ж дня йому намагались дати повістку, проте призовник категорично від неї відмовився. 20 березня 2023 року чоловік повторно не захотів отримувати повістку.

На суді житель Миколаївщини підтвердив дані слідства. Він визнав провину та розкаявся, відмовившись озвучувати подробиці.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

"Звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання сформує негативну думку інших військовослужбовців та вплине на їх бойовий дух та мотивацію, де більшість із них виконують бойові завдання без ротації більше півтора року. Це також сприятиме ухиленню інших призваних під час мобілізації осіб від несення військової служби, що вплине на якість оборони України, її функціонування, бойову та мобілізаційну боєздатність ЗСУ", - йдеться у поясненні судового вироку.

Вирок суду

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ звернувся до українців.

Читайте також: