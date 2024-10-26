На Миколаївщині чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху

Чоловік викинув з вікна дев'ятого поверху багатоповерхівки собаку, яку нещодавно врятували від повені.
У п'ятницю, 25 жовтня, до відділення поліції на Миколаївщині надійшло повідомлення від місцевої волонтерки про те, що з вікна дев’ятого поверху багатоповерхівки 37-річний чоловік викинув собаку. Тваринка, на жаль, не вижила.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зі слів заявниці, вона врятувала собаку від повені на Херсонщині та нещодавно передала співмешканці зловмисника.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".
Чоловіку загрожує покарання до 3 років ув’язнення, нині тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події.
Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці з вікна 13-го поверху багатоповерхівки вистрибнула людина.
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