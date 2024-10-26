На Миколаївщині чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху

Чоловік викинув з вікна дев'ятого поверху багатоповерхівки собаку, яку нещодавно врятували від повені.

У п'ятницю, 25 жовтня, до відділення поліції на Миколаївщині надійшло повідомлення від місцевої волонтерки про те, що з вікна дев’ятого поверху багатоповерхівки 37-річний чоловік викинув собаку. Тваринка, на жаль, не вижила.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зі слів заявниці, вона врятувала собаку від повені на Херсонщині та нещодавно передала співмешканці зловмисника.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".

Чоловіку загрожує покарання до 3 років ув’язнення, нині тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці з вікна 13-го поверху багатоповерхівки вистрибнула людина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.