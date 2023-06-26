На Миколаївщині чоловік вранці прокинувся поряд з тілом співмешканки: моторошні подробиці справи

У Миколаївській області 38-річний чоловік побив свою співмешканку, а вранці виявив її мертвою. Про скоєне він повідомив до поліції сам.

Подробиці моторошного випадку повідомили у поліції регіону.

"Між потерпілою та її співмешканцем під час спільного вживання алкоголю за місцем їхнього проживання виникла сварка. Під час з’ясування стосунків чоловік завдав жінці тілесні ушкодження голови та тулуба. Після чого зловмисник ліг відпочивати, а зранку виявив співмешканку мертвою. Наразі тіло потерпілої направили для проведення судово-медичної експертизи, для встановлення остаточної причини смерті", - повідомили правоохоронці.

Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке подвійне вбивство.

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