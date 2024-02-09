На Миколаївщині чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд: боєприпас вибухнув

На Миколаївщині чоловік знайшов боєприпас та приніс його додому, де він здетонував. Від отриманих поранень місцевий мешканець загинув.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, трагедія сталася в селі Новопетрівка Миколаївського району. Один з місцевих мешканців знайшов боєприпас та приніс його додому. Там він за допомогою сокири намагався його розібрати. Проте він вибухнув, внаслідок чого 44-річний чоловік загинув на місці.

“Якщо ви натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас ні в якому разі не можна підходити до нього, переміщати. А тим паче намагатися розібрати. Це смертельно небезпечно. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримано робітника комунального підприємства, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ.

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