На Миколаївщині депутат вкрав зерно, імітувавши ракетний удар РФ (фото)

Депутат Миколаївської міськради підозрюється у зловживаннях під час війни.

Прокуратура Миколаївської області висунула підозру депутату однієї з міських рад у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2022 році одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на поставку зерна сої. Депутат місцевої ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» вирішив заробити кошти, організувавши товариству перевалку, завантаження зерна сої, а також обіцяв допомогти оформити супровідні та митні документи. Для цього він залучив підконтрольну йому підрядну організацію", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у лютому того ж року на території порту Миколаєва підконтрольна депутату компанія розпочала завантаження іноземного судна соєю. Однак через початок широкомасштабного вторгнення Росії, ракетні та артилерійські обстріли Миколаєва, в тому числі території порту, змусили припинити завантаження, а екіпаж судна, що складався з іноземних громадян, евакуювали.

Уламок ракети, який розкидав чиновник / Фото: Офіс Генерального прокурора.

Користуючись цією ситуацією, депутат вивантажив частину зерна сої на склад у порту. Щоб приховати свої дії, він розкидав уламки ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів і знищення зерна. Після цього він звернувся до поліції, аби зафіксувати пошкодження.

Таким чином, підозрюваний розпорядився зерном на власний розсуд, спричинивши збитки товариству на суму 23 мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання депутату запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Дніпрі СБУ та прокуратура викрили злочинну групу, що тероризувала підприємців. Затримано її лідера — депутата місцевої ради.

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