На Миколаївщині двоє чоловіків отримали повістки, але відмовились від мобілізації: як їх покарають

У Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які отримали повістки, проте відмовилися від мобілізації в період дії воєнного стану. За це їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє жителів Баштанського району отримали повістки на проходження служби по мобілізації. Військово-лікарська комісія визнала їх придатними до служби в армії, проте чоловіки не прийшли до військових частин у вказаний час та ухилилися від мобілізації.

Підозрюваним інкримінують ст. 336 КК України - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловікам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Остаточний вирок ухвалить суд.

Нагадаємо, в Тернопільській області судили чоловіка, якого визнали придатним до мобілізації, проте він не прибув до навчального центру, отримавши бойову повістку. За це його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши це на 1 рік і 6 місяців іспитового терміну.

Також на Рівненщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через гроші. Він три роки перебуватиме у в'язниці.

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