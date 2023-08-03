На Миколаївщині двоє чоловіків відмовились від повісток та мобілізації до ЗСУ: як їх покарають

Чоловікам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

У Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовились від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, двоє жителів Кривоозерської територіальної громади під час дії воєнного стану відмовились від мобілізації до ЗСУ.

Один із підозрюваних за місцем свого проживання відмовився отримувати повістку на військову службу. Інший чоловік повинен був прибути до місцевого ТЦК і СП на конкретний час та дату, щоб почати службу в армії, проте цього не зробив та ухилився від мобілізації.

Обом чоловікам інкримінують ст. 336 КК України - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Їм обом загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який прийшов до військкомату та відмовився від мобілізації.

Також у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, принісши назад до військкомату повістку. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

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