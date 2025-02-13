На Миколаївщині гість прив'язав жінку до батареї, а її родичку зґвалтував

Зловмисник свою провину не визнав.

У Миколаївській області 23-річного чоловіка засуджено за зґвалтування неповнолітньої та незаконне позбавлення волі двох осіб.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

"Зловмисник, перебуваючи в будинку потерпілих та застосувавши фізичне насильство, пластиковими джгутами зв'язав руки та ноги 15-річній дівчині, а її 74-річну бабусю прив'язав до батареї. Після чого скоїв по відношенню до дівчини насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні обвинувачений провину свою не визнав. Проте суд, оцінивши надані ювенальним прокурором докази, визнав чоловіка винним у правопорушеннях, що йому інкримінуються. Зловмисникові призначено покарання - 10 років ув'язнення.

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