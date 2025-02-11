На Миколаївщині готуються до відкриття пляжного сезону: Кім сказав, коли це може бути

Віталій Кім зазначив, що ступінь небезпеки люди сприймають по-різному, і наголосив, що головне завдання – убезпечити відпочивальників, якщо буде надана можливість працювати.

На Миколаївщині готуються до відкриття пляжного сезону після припинення війни.

Про це сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю "Укрінформу".

Зараз Віталій Кім на прохання бізнесу активно лобіює відкриття пляжного сезону в Коблевому. Головна перепона – заборона військових. Відповідаючи на запитання, чи вдасться домовитися, Кім зазначив, що зробити це буде непросто.

"З військовими домовитися важко, і вони мають рацію. Але у нас є ще й технічна проблема. В Одесі є хвилерізи, між якими натягується сітка, і це не дає можливості мінам потрапити на пляж. У нас проєкт щодо берегоукріплення теж був до війни, але його не встигли реалізувати. Тож зараз думаємо, як це зробити. Але основне наше завдання полягає в тому, щоб якщо раптом у травні чи червні припиниться вогонь, ми були готові одразу ж розпочати пляжний сезон, щоб знову не втратити час", – сказав він.

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Кім зазначив, що ступінь небезпеки люди сприймають по-різному, і наголосив, що головне завдання – убезпечити відпочивальників, якщо буде надана можливість працювати.

"Туристичний бізнес уже три роки не працює, немає коштів на утримання баз, інфраструктури… Це складне питання. До того ж ступінь небезпеки люди сприймають по-різному. Був торік в Очакові. Розпочався обстріл, а вони сидять на пляжі під парасолькою і п’ють пиво з горішками. Але наше завдання убезпечити людей, якщо буде надана можливість працювати", – резюмував начальник Миколаївської ОВА.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році.

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