На Миколаївщині хлопець зґвалтував дитину на березі річки

Зловмисник відповідатиме перед законом.
Жителя міста Вознесенськ Миколаївської області суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі за зґвалтування 15-річної дівчинки.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Прокурори у суді довели, що у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську 19-річний засуджений зґвалтував 15-річну дівчину.
До вироку суду засуджений перебував під вартою. Рішення не набрало законної сили і може бути оскаржено в апеляційному порядку.
Нагадаємо, у Хмельницькій області засуджено 81-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку. Зловмисникові призначено покарання - 6 років позбавлення волі.
А у Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика.
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