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На Миколаївщині хлопець зґвалтував дитину на березі річки

На Миколаївщині хлопець зґвалтував дитину на березі річки

19-річний хлопець вчинив злочин / Фото: pixabay.com

Зловмисник відповідатиме перед законом.

Жителя міста Вознесенськ Миколаївської області суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі за зґвалтування 15-річної дівчинки. 

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську 19-річний засуджений зґвалтував 15-річну дівчину. 

До вироку суду засуджений перебував під вартою. Рішення не набрало законної сили і може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Хмельницькій області засуджено 81-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку. Зловмисникові призначено покарання - 6 років позбавлення волі.

А у Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика.

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