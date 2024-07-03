На Миколаївщині масово горіли приватні будинки через загоряння сухостою: подробиці (фото)

Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці.

На Миколаївщині виникла масштабна пожежа. Горів сухостій, після якого полум’я перекинулося на житлові будинки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, пожежа сталася у місті Вознесенськ - там загорівся сухостій. Згодом вогонь перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір’ї.

“Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, “перестрибуючи” із двору у двір. Знищено одну господарчу споруду, пошкоджено житловий будинок, ще одну господарчу споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу вісім приватних домоволодінь”, - розповіли в ДСНС.

З вогнем надзвичайники боролися понад п’ять годин. Вдалося врятувати п’ять житлових будинків та три господарчі споруди.

“За останню добу у природних екосистемах України виникло 229 пожеж, загальною площею 166,19 гектара”, - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що російські війська атакували "Шахедами" історичну частину Миколаєва. Внаслідок удару постраждали будівля дитячої спортивної школи та вдруге готель.

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