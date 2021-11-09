На Миколаївщині мешканці взяли штурмом інфекційну лікарню: у поліції прокоментували ситуацію

Інцидент було вичерпано після того, як люди зламали шлагбаум.

На Миколаївщині місцеві мешканці намагалися взяти штурмом інфекційну лікарню. Люди, які хотіли потрапити до неї, зламали шлагбаум, після чого їм надали допомогу, яку вони просили.

Про це пише "Укрінформ".

“Що стосується конкретного випадку по Миколаївській області, то конфлікт там був вичерпаний після того, як був зламаний шлагбаум людьми, які намагалися потрапити до лікарні. На той час поліція порахувала, що небезпеки для життя та здоров’я медичного персоналу вже не було, бо люди досягли свого і отримали ту медичну допомогу, яку вони просили отримати”, — розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він також додав, що Нацполіція не може виставити біля кожної лікарні наряд поліції, який слідкуватиме за правопорядком — для цього не вистачає особового складу.

“У інших випадках, коли ми бачитимемо, що дійсно є небезпека від деяких осіб або від місцевих мешканців, яка буде впливати і загрожувати безпеці медичного персоналу і хворих у лікарні, то поліція у обов’язковому порядку прийме всіх заходів, необхідних для того, щоб не допустити розвитку таких подій”, — підкреслив Клименко.

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