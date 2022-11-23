На Миколаївщині оголосили "полювання" на корегувальників ворожого вогню: за кожного зрадника обіцяють 100 доларів

За кожного зі зрадників на Миколаївщині обіцяють винагороду в розмірі 100 доларів. Про виявлені випадки повідомляти потрібно на пошту.

Про це розповіли у пресслужбі Миколаївської обласній державній дміністрації.

"Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів. Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм", — йдеться у повідомленні.

Про виявлені факти просять повідомляти на пошту 100otkima@gmail.com. До листа необхідно додати таку інформацію:

Ініціали особи, яка здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога ( ініціали, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу ).

). Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.

Ініціали заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації можна буде отримати винагороду у розмірі 100 доларів.

Нагадаємо, у звільнених від окупантів районах Миколаївської області СБУ знайшла потужні схрони з ворожими боєприпасами. Зокрема, росіяни ховали вибухівку у школах та лікарнях.

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