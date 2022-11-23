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На Миколаївщині оголосили "полювання" на корегувальників ворожого вогню: за кожного зрадника обіцяють 100 доларів

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Миколаївщині оголосили "полювання" на корегувальників ворожого вогню: за кожного зрадника обіцяють 100 доларів

Фото: Associated Press

Влада Миколаївської області оголосила про "полювання" корегувальників ворожого вогню.

За кожного зі зрадників на Миколаївщині обіцяють винагороду в розмірі 100 доларів. Про виявлені випадки повідомляти потрібно на пошту.

Про це розповіли у пресслужбі Миколаївської обласній державній дміністрації.

"Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів. Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм", — йдеться у повідомленні.

Про виявлені факти просять повідомляти на пошту 100otkima@gmail.com. До листа необхідно додати таку інформацію:

  • Ініціали особи, яка здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ініціали, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).
  • Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.
  • Ініціали заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації можна буде отримати винагороду у розмірі 100 доларів.

Нагадаємо, у звільнених від окупантів районах Миколаївської області СБУ знайшла потужні схрони з ворожими боєприпасами. Зокрема, росіяни ховали вибухівку у школах та лікарнях.

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Дата публікації
Перегляди
30
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