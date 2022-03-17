На Миколаївщині окупанти покинули вантажівку зі зброєю: морпіхи захопили трофеї

Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

У Миколаївській області українські морпіхи та прикордонники "затрофеїли" вантажівку окупантів з боєприпасами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На Миколаївщині, під час зачистки одного з населених пунктів від російських окупантів, прикордонники з морпіхами захопили трофей.

"Ворог втік, залишивши вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї. Трофеї передали підрозділам ЗСУ. Ті обіцяють, що кулі повернуть загарбникам, але у спосіб, який останнім не сподобається. Прикордонники з побратимами з інших складових Сил оборони України продовжують вичищати укаїнську землю від рашистської нечисті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві ЗСУ знищили ворожу артилерію та "затрофеїли" озброєння.