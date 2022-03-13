На Миколаївщині окупанти поранили щонайменше п'ятьох дітей

Фашистські окупанти продовжили наносити авіаудари і бити з артилерії по мирним кварталам Миколаєва, Баштанки і інших наших населених пунктів.

У Миколаївській області в результаті обстрілів Миколаєва та Баштанки поранення отримали щонайменше 5 дітей.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній раді.



"Фашистські окупанти продовжили наносити авіаудари і бити з артилерії по мирним кварталам Миколаєва, Баштанки і інших наших населених пунктів. Маємо загиблих і поранених. Лише за вчора поранено, щонайменше, п'ятеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що російські загарбники, які тимчасово взяли під свій контроль деякі населені пункти в регіоні, вдаються до мародерства. У звільнених від окупантів селах готують до евакуації людей.