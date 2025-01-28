На Миколаївщині підлітки жорстоко побили 12-річну дитину: деталі від поліції

Фігурантам загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років.

У Миколаївській області поліція почала розслідування у зв’язку з жорстоким побиттям 12-річної дівчинки підлітками.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Миколаївської області.

Подія сталася ще в травні минулого року, однак інформація про неї стала відома тільки під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ. Під час цієї роботи інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис, на якому зафіксовано протиправні дії.

За даними поліції, троє дівчат віком 14, 15 та 16 років, перебуваючи на вулиці та в присутності групи підлітків, неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній дівчинці через неприязні стосунки між ними.

Свідки події або батьки потерпілої не звернулися до поліції, і лише тепер вдалося з’ясувати всі обставини.

Поліцейські вже встановили всіх учасників конфлікту, і слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині група молодиків жорстоко побила хлопця у підвалі. Все це вже традиційно фільмувалося на відео. Моторошні кадри облетіли Мережу і вкотре шокували всю країну.

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