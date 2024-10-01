На Миколаївщині після обстрілу відновили рух поїздів — "Укрзалізниця"

Рейс із прибуттям вранці 2 жовтня доїде до Миколаєва та Херсона.
Перегін Долинська-Миколаїв відкрито для руху поїздів, який було призупинено через ворожий обстріл. Вже наступний рейс прибуде до Миколаєва та Херсона.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"В результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку мали за кінцеву зупинку станцію Долинська. Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона", — заявили там.
Також "УЗ" висловила вдячність пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами.
Нагадаємо, в Херсоні 2 жовтня оголошено днем жалоби. Там загинули жителі внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ по місту 1 жовтня.
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