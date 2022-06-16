На Миколаївщині після вживання фальсифікованого алкоголю померли троє людей: судитимуть 19-річного самогонника

У Миколаївській області в результаті вживання фальсифікованого алкоголю померли троє людей.

На лаві підсудних опинився 19-річний хлопець, який його виготовив.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній прокуратурі.

Вознесенською окружною прокуратурою скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного жителя міста Южноукраїнська. Його звинувачують у незаконному виготовленні підакцизних товарів, що становить загрозу для життя і здоров’я людей та призвело до отруєння і смерті осіб (ч. 3 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці 2021 року хлопець самотужки виготовив алкогольну продукцію, використавши спиртовий концентрат (метанольний розчин), який він придбав у невстановленого виробника через Інтернет.

"У березні 2022 року, в період дії заборони на продаж алкогольних напоїв через військовий стан, зазначену продукцію він реалізував мешканцям міста Южноукраїнська. В результаті злочинних дій обвинуваченого 8 осіб отримали отруєння метанолом, з яких троє, зокрема дві 18-річні дівчини, померли наступного дня після вживання "фальсифікату", - повідомляють у пресслужбі прокуратури.

Обвинувачений перебуває під вартою.

За скоєне хлопцеві загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Як повідомлялся, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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