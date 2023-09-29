На Миколаївщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Близько 4 ранку за Києвом 29 вересня 2023 року у Мережі з'явилися повідомлення про гучні вибухи на Миколаївщині.

Про це заявили моніторингові канали.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу для Миколаївської області.

Також моніторингові канали стверджують, що йдеться про попереднє влучання ракетами "Іскандер". Деякі з моніторингових каналів стверджують навіть про два сильні "прильоти".

Проте наразі ця інформація не підтверджена офіційними владними джерелами.

Пізніше у Миколаєві пролунали повторні вибухи, повідомили місцеві журналісти.

Як повідомлялося, вночі проти 28 вересня російські окупанти атакували Україну дронами. Росіяни застосували 39 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 34 безпілотники.

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