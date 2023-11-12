На Миколаївщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 12 листопада Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Також йшлося про ракету на Миколаївщині з курсом на північ.
Моніторингові канали заявили про вибухи у Вознесенську. Ймовірно, йдеться про роботу ППО.
Також за попередньою інформацією ворогом були використані дві ракети Х-59 з одного борту Су-34.
Нагадаємо, що раніше у значній частині України була оголошена повітряна тривога.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
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