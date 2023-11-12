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На Миколаївщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Миколаївщині пролунали вибухи - моніторингові канали

Моніторингові канали заявили про вибухи у Вознесенську / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 12 листопада Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Також йшлося про ракету на Миколаївщині з курсом на північ.

Моніторингові канали заявили про вибухи у Вознесенську. Ймовірно, йдеться про роботу ППО. 

Також за попередньою інформацією ворогом були використані дві ракети Х-59 з одного борту Су-34. 

Нагадаємо, що раніше у значній частині України була оголошена повітряна тривога

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

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Перегляди
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