На Миколаївщині розпочали гуманітарне розмінування сільгоспземель

У Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. До регіону спрямовані значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів ЗСУ, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучені іноземні оператори.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, від Міноборони в області працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще 9 груп. Від ДСНС в регіоні працюють 7 груп.

Аналіз темпів робіт на Миколаївщині, потреб та питань, що виникають під час обстеження та очищення території, допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях.

За попередніми оцінками, в дев'яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель сільгосппризначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко заявив, що Україні бракує важкої техніки для розмінування територій.

За даними Sky News, близько 40% території країни забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

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