На Миколаївщині сталася смертельна аварія: загинули молоді люди

У Вознесенську Миколаївської області ввечері 29 липня зіткнулися дві автівки – у результаті аварії загинули троє молодих людей, ще троє поранені.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївській області.

"Близько 23:50 у місті Вознесенськ на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990, за кермом якого перебував 20-річний чоловік та Suzuki Vitara.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19-ти і 23-ти років загинули, ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

57-річний водій Suzuki Vitara отримав травми. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, на Прикарпатті п'яний мотоцикліст в'їхав у дерево: загинула 16-річна дівчина.

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