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На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки російського безпілотника (фото)

На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки російського безпілотника (фото)

Вирва від ворожого удару

Детонація бойової частини дрона не відбулася.

На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину "Shahed". Уламки безпілотника застрягли у гвинті вітряка.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, детонація бойової частини безпілотника не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції.

© ГУ Нацполіції в Миколаївській області
Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

"Уламки та бойову частину російського БпЛА поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку", — йдеться в повідомлені.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли "Shahed" влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву", - сказав заступник очільника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

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