На Миколаївщині у гвинті вітряка застрягли уламки російського безпілотника (фото)

На Миколаївщині вибухотехніки поліції під час висотного розмінування знешкодили бойову частину "Shahed". Уламки безпілотника застрягли у гвинті вітряка.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, детонація бойової частини безпілотника не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції.

Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

"Уламки та бойову частину російського БпЛА поліцейські демонтували з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку", — йдеться в повідомлені.

"Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли "Shahed" влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву", - сказав заступник очільника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

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