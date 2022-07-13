На Миколаївщині у вигрібній ямі громадського туалета виявили тіло чоловіка

У місті Первомайськ на Миколаївщині кілька днів тому зник чоловік.

Сьогодні його тіло знайшли у вигрібній ямі громадської вбиральні.

Про це повідомляє "Миколаївська правда".

Так, сьогодні, 13 липня, зранку городяни виявили у вигрібній ямі громадської вбиральні у Первомайську тіло чоловіка. На місце прибули правоохоронці та рятувальники.

Рятувальники за допомогою мотузки та багра підняли тіло чоловіка на поверхню.

Виявилося, що загиблий - 50-річний чоловік, якого 11 липня оголосили у розшук.

Обставини події з’ясовують співробітники поліції.

у Дніпрі затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві хатньої робітниці. Їй він завдав 17 ножових поранень та залишив тіло в лісі в Новомосковському районі.

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