На Миколаївщині у вигрібній ямі громадського туалета виявили тіло чоловіка

У місті Первомайськ на Миколаївщині кілька днів тому зник чоловік.
Сьогодні його тіло знайшли у вигрібній ямі громадської вбиральні.
Про це повідомляє "Миколаївська правда".
Так, сьогодні, 13 липня, зранку городяни виявили у вигрібній ямі громадської вбиральні у Первомайську тіло чоловіка. На місце прибули правоохоронці та рятувальники.
Рятувальники за допомогою мотузки та багра підняли тіло чоловіка на поверхню.
Виявилося, що загиблий - 50-річний чоловік, якого 11 липня оголосили у розшук.
Обставини події з’ясовують співробітники поліції.
у Дніпрі затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві хатньої робітниці. Їй він завдав 17 ножових поранень та залишив тіло в лісі в Новомосковському районі.