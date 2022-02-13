На Миколаївщині в страшній аварії загинуло п'ятеро людей, серед яких - дитина (відео)

На Миколаївщині в страшній аварії загинуло п'ятеро людей, серед яких - дитина (відео)

Удар був такої сили, що легковик перетворився на купу брухту.

На автодорозі М-05 "Київ - Одеса" неподалік с. Курячі Лози Миколаївської області сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Toyota та MAN. Внаслідок зіткнення в моторошній ДТП загинуло п'ять людей, зокрема дитина 7-8 років.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

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За інформацією поліції, аварія сталася приблизно о 19:45. За попередніми даними, внаслідок зіткнення водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Як видно з опублікованих фото, удар був такої сили, що легковик перетворився на купу брухту.

Як зазначає ДСНС України, ДТП спричинив водій позашляховика, який допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Додають, що від ДСНС для деблокації залучали 10 осіб та 2 одинці техніки.

"За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей». Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення", - повідомили у поліції.

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