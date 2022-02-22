На Миколаївщині "Велике будівництво" вже ремонтує дороги до курортів Чорноморського узбережжя

На Миколаївщині "Велике будівництво" вже ремонтує дороги до курортів Чорноморського узбережжя

На Миколаївщині вже розпочалися активні відновлювальні роботи на основних дорогах, що ведуть до Чорноморських курортів.

Цього року за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" тут до початку курортного сезону планують відремонтувати чергові два туристичні маршрути. Йдеться про дороги територіального значення Т-15-07 та Т-15-15.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області.

"Минулого року розпочали, а цього року завершимо ремонт ще двох туристичних маршрутів територіального значення – Т-15-07 Миколаїв-Парутине-Очаків та Т-15-15 Федорівка-Рибаківка-Лугове", - написав Миколаївський автодор у Facebook.

У попередні два роки за програмою "Велике будівництво" в області вже було повністю відновлено Дніпропетровський та Кіровоградський напрямки, а також трасу Т-15-13 Нечаяне-Очаків.

Цього року дорожники планують закінчити відновлення трас Т-15-07 та Т-15-15 до початку сезону відпусток. Роботи на об'єктах вже ведуться у цілодобовому режимі.

Наразі підрядники виконують фрезерування зношеного покриття та укладають основу, після чого будуть укладені два шари нового асфальтобетону.

За проєктом, на трасі Т-15-07 також буде влаштовано велодоріжку, яка стане першою в Миколаївській області. Крім цього, у межах населених пунктів під час ремонту будуть також обладнані сучасні автопавільйони, пішохідні доріжки та переходи, встановлено електроосвітлення.

"Увесь комплекс дорожніх робіт заплановано виконати у максимально стислі терміни. Аби зі стартом курортного сезону відпочивальники з легкістю могли дістатися до туристичних локацій", - зазначили у Миколаївському автодорі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, цьогоріч в усіх регіонах України буде відремонтовано близько 1400 доріг місцевого значення, а також 5500 км державних доріг.