На Миколаївщині військовий застрелив заступника командира роти, потім вистрілив в себе

Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині. Обидва військових були мобілізовані.

На Миколаївщині військовослужбовець застрелив заступника командира роти. Після чого чоловік вчинив самогубство. Трагедія сталася ввечері 7 січня.

Про це з посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, пише “Суспільне”.

“О 21:00 ми отримали інформацію, що військовослужбовець — старшина, застрелив зі своє штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство", — сказав Андрій Кльопов.

Він додав, що після інциденту на місце прибули правоохоронці, які оглянули місце. Кримінальне провадження зареєстроване за статтею “Умисне вбивство”. Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти Сергій Козачинський заявив, що стрілянина сталася в одному з їхніх підрозділів.

"Стався трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині", — розповів начальник пресслужби.

Через стрілянину призначено службове розслідування, за його результатами будуть ухвалені рішення. Відомо, що обидва військовослужбовці нещодавно приєдналися до підрозділу морської піхоти - вони були мобілізовані. До цього вони перебували в тилу, де один з них займався забезпеченням всім необхідним особового складу. Інший же виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення. Участь у виконанні бойових завдань військові не брали.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік здавав позиції ЗСУ і хотів воювати за РФ.

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