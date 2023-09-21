На Миколаївщині військовий звинувачує сержанта у побитті биткою: деталі скандалу

Чоловік стверджує, що у військовій частині на Миколаївщині сержант побив трьох бійців, в тому числі його самого.

Військовослужбовець Костянтин Довгий стверджує, що в одній із частин Миколаївської області під час шикування сержант побив битою трьох військових, в тому числі і самого Костянтина.

Про це військовий розповів "Суспільному".

Костянтин Довгий служить в ЗСУ від вересня 2022 року. Чоловік розповідає, що не потрапив на фронт, бо отримав травму ноги під час тренувань на навідника САУ.

Після реабілітації в Одесі він продовжив службу в резервній роті однієї з бригад ЗСУ. Там у нього розпочалися конфлікти з керівництвом. Сама історія з побитттям трапилася 11 серпня 2023 року.

Військовослужбовець Костянтин Довгий / Фото: Суспільне

"На шикування вивели. Назвав якесь прізвище. Це з новоприбулих, не пам'ятаю. (Сержант. – Ред.) поставив його перед строєм і сказав, що надійшла скарга, що він чіплявся до дівчинки неповнолітньої, погрожував матері цієї дівчинки", — розповідає Костянтин Довгий.

За його словами, далі з бійця, якого сварили, зірвали хрестик та шеврон.

"У руках... (сержанта. – Ред.) була битка. І він з усієї сили вдарив його по нозі в коліно. Всі в строю почали казати: "Навіщо?" Я єдине, що сказав: "Не бий його". Він каже: "Я цього чекав". І підходить до мене, битою б'є мені по животі. І потім почав бити. Я тут закривав голову. В мене гематома, тут в мене шишка", — розповідає військовослужбовець.

Костянтин попросив заступника з морально-психологічного забезпечення викликати Військову службу правопорядку, але отримав відмову.

Погрози

Довгий стверджує, що після інциденту і розголосу сержант погрожував йому та іншим потерпілим.

"Коли він бив мене, він задів ще одного хлопця. В нього розбита голова. Його залякали, він сидить в частині й не поїхав давати свідчення. І цей хлопець, якого били, теж", — стверджує військовий.

Що кажуть у поліції і самій бригаді

Журналісти видання звернулися за коментарем до поліції. Там відповіли, що звернення Костянтина Довгого зареєстровано до журналу єдиного обліку та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками кримінального проступку — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Пресофіцер бригади заявив, що на час слідства він не коментуватиме інцидент. Від коментарі відмовився і командир роти, який на момент інциденту був у відпустці. Контакти ж самого сержанта в пресслужбі не надали.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині працівник ТЦК з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка.

ТСН.ua повідомляв подробиці гучного інциденту. Як виявилося, на відео — ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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