На Миколаївщині ворожий снаряд влучив у одноповерховий житловий будинок (фото)

В помешканні знаходилися люди, ніхто не постраждав.
Під час обстрілу околиць Корабельного району Миколаєва снаряд влучив у приватний одноповерховий житловий будинок, сталося руйнування стін та виникла пожежа.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
В помешканні знаходилися люди. Рятувальники евакуювали 2 неповнолітніх дітей та трьох дорослих. Ніхто не постраждав.
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 кв.м.
у приватний одноповерховий житловий будинок на вул....Опубліковано ДСНС України Неділя, 13 березня 2022 р.
Нагадаємо, росія обстрілює мирні міста України забороненими фосфорними бомбами.
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