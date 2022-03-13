На Миколаївщині ворожий снаряд влучив у одноповерховий житловий будинок (фото)

На Миколаївщині ворожий снаряд влучив у одноповерховий житловий будинок (фото)

В помешканні знаходилися люди, ніхто не постраждав.

Під час обстрілу околиць Корабельного району Миколаєва снаряд влучив у приватний одноповерховий житловий будинок, сталося руйнування стін та виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

В помешканні знаходилися люди. Рятувальники евакуювали 2 неповнолітніх дітей та трьох дорослих. Ніхто не постраждав.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 кв.м.

Нагадаємо, росія обстрілює мирні міста України забороненими фосфорними бомбами.

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