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На Миколаївщині ворожий снаряд влучив у одноповерховий житловий будинок (фото)

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На Миколаївщині ворожий снаряд влучив у одноповерховий житловий будинок (фото)

Управління ДСНС у Миколаєвській області

В помешканні знаходилися люди, ніхто не постраждав.

Під час обстрілу околиць Корабельного району Миколаєва снаряд влучив у приватний одноповерховий житловий будинок, сталося руйнування стін та виникла пожежа. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

В помешканні знаходилися люди. Рятувальники евакуювали 2 неповнолітніх  дітей та трьох дорослих. Ніхто не постраждав.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 40 кв.м.

у приватний одноповерховий житловий будинок на вул....

Опубліковано ДСНС України Неділя, 13 березня 2022 р.

Нагадаємо, росія обстрілює мирні міста України забороненими фосфорними бомбами.

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