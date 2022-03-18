На Миколаївщині "запускають" бізнес і готуються до посівної: Кім розповів про ситуацію в регіоні

На Миколаївщині "запускають" бізнес і готуються до посівної: Кім розповів про ситуацію в регіоні

За словами голови ОВА, окупантів на Миколаївщині "стає все менше" і вони "отримують на щі".

У Миколаївській області створили штаб, до якого увійшли представники всіх правоохоронних та силових структур — силовики, ДБР, прокуратура, МВС, патрульна поліція та інш.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ми починаємо відпрацьовувати усі кримінальні випадки на території області. За перший день таких уже 20. Махновщини не буде", — сказав Кім.

За його словами, воєнні дії точаться вже далі від Миколаєва.

"У селах зараз туго. Ми за вчора-позавчора евакуювали близько 600 людей, полагодили електрику, газ - і знову по другому колу займаємося. Гуманітарні вантажі отримуємо, шукаємо "коридори", щоб їх доправити жителям", — зазначив голова ОВА.

Кім додав, що зараз влада займається логістикою, запускає бізнес, готується до посівної.

"Нас усе більше, а їх (окупантів — Ред.) усе менше. Навіть на російських пропагандистських каналах про Миколаїв кажуть дуже скромно, розуміючи, що тут вони отримують "на щі". Вони (російські військові - ред.) он зібралися тікати - біжать, зібралися екстрено, за собою все підривають, обстріляли село на виході. Ми пропонували по-хорошому піти, без зброї, не хочете — будемо так наздоганяти", — сказав Кім.

Нагадаємо, що з-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували 130 людей, там ще може бути понад тисяча.

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