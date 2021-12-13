На Миколаївщині засудили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Засуджений - громадянин Росії, проти якого навесні ввели санкції РНБО.

У Миколаївській області суд визнав винним кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який родом з Росії. За погрози потерпілим у справі, де він проходить обвинуваченим, чоловік отримав 6 місяців тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора з посиланням на матеріали Миколаївської обласної прокуратури.

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Зазначається, що чоловік тривалий час мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання. Прокуратура довела, що засуджений – кримінальний авторитет "Апті" - погрожував потерпілим за надані ними покази у справі, де він проходить обвинуваченим (ст. 386 КК України). Суд призначив йому покарання – 6 місяців арешту.

Як зауважує Офіс генерального прокурора, засуджений перебуває у переліку осіб, щодо яких застосовано санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного у дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України під час свого засідання ухвалила нові санкції. У списку – майже 700 осіб. Згодом стало відомо, РНБО помилково внесла до списків "кримінальних авторитетів" та "злодіїв у законі" 108 осіб.

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