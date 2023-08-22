На Миколаївщині затримали "інтернет-детективку", яка надурила понад 500 родин бійців ЗСУ

Організаторка оборудки створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим".

На Миколаївщині Служба безпеки України викрила та знищила чергову шахрайську схему вимагання коштів з родичів зниклих безвісти або полонених воїнів Сил оборони.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Шахрайці, яка, прикидаючись фахівчинею з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей, повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

Служба безпеки України викрила та знищила чергову шахрайську схему вимагання коштів Фото: СБУ

За суму до семи тисяч гривень за одного військового так звана "детективка" обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан.

Служба безпеки України викрила та знищила чергову шахрайську схему вимагання коштів Фото: СБУ

Але одразу після отримання суми зловмисниця зникала, не надавши їм жодної інформації про родичів.

Таким чином зловмисниця ошукала понад пів тисячі родин на майже два мільйона гривень.

"Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Там вона пропонувала свої «детективні послуги» та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих", йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники служби задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості ошуканих громадян.

Нагадаємо, 21 серпня російська армія завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.