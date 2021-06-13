На Миколаївщині зламався атракціон: "маятник" з людьми бив по огорожі

Через кілька секунд після запуску екстремальної розваги автоматика дала збій.

У місті Вознесенськ Миколаївської області на одному з атракціонів стався інцидент, в ході якого постраждали кілька людей. На місці події побували представники адміністрації міста і поліція з метою з'ясування всіх обставин.

Про це напередодні повідомив Вознесенський вісник.

"Через кілька секунд після запуску екстремальної розваги автоматика дала збій. Як повідомляють свідки, через необачність оператора обладнання. Спочатку почали відкриватися кріплення безпеки, а потім піднялася огорожа по якій почав бити "маятник" з людьми. У ході зіткнення постраждали кілька людей, одну людину забрала швидка, ще кілька з легкими тілесними ушкодженнями дочекалися приїзду правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Після поломки обладнання оператор і касирка зникли в невідомому напрямку. Місцеві жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону.

У паніці ще одна людина, щоб зупинити двигуни, розбила вікно кабіни касира, через що отримала травму руки. Її також госпіталізували.

На місці події побували представники адміністрації міста і поліція з метою з'ясування всіх обставин. Уже відомо, що всі офіційні договори і документи щодо надання послуг є.

Раніше у середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.

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