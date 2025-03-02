На Миколаївщині знайшли тіла хлопчиків, які зникли біля річки: фото

Для пошуків використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

У місті Первомайську поліція, військові та місцеві мешканці майже добу шукали двох зниклих хлопчиків — двоюрідних братів віком 6 та 10 років.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, тіла обидвох хлопчиків знайшли в річці Синюха.

10-річний Євгеній Ванюхін та 6-річний Василь Войтко зникли вчора, 1 березня.

Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

Фото: ДСНС

Тіло старшого брата знайшли водолази у річці Синюха в неділю, 2 березня, близько 12-ї години.

Ще через дві години рятувальники знайшли тіло другого хлопчика. Пошуки завершено.

Нагадаємо, у селі Решетилівка Полтавської поліцейські знайшли 2-річну дівчинку, про зникнення якої повідомили 22 лютого. Дитина була в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті.

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