Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Миколаївщині знайшли тіла хлопчиків, які зникли біля річки: фото

На Миколаївщині знайшли тіла хлопчиків, які зникли біля річки: фото

Майже добу тривали пошуки двох малолітніх братів у Первомайську / Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

Для пошуків використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

У місті Первомайську поліція, військові та місцеві мешканці майже добу шукали двох зниклих хлопчиків — двоюрідних братів віком 6 та 10 років.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, тіла обидвох хлопчиків знайшли в річці Синюха. 

10-річний Євгеній Ванюхін та 6-річний Василь Войтко зникли вчора, 1 березня. 

© Facebook/Поліція Миколаївської області
Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області
© Facebook/Поліція Миколаївської області
Фото: Facebook/Поліція Миколаївської області

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

© ДСНС
Фото: ДСНС

Тіло старшого брата знайшли водолази у річці Синюха в неділю, 2 березня, близько 12-ї години.

Ще через дві години рятувальники знайшли тіло другого хлопчика. Пошуки завершено.

Нагадаємо, у селі Решетилівка Полтавської поліцейські знайшли 2-річну дівчинку, про зникнення якої повідомили 22 лютого. Дитина була в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація