На Миколаївщині зникли двоє братів: одного з них виявили мертвим

У Первомайську поліція, військові та місцеві жителі розшукують двох зниклих хлопчиків. Сьогодні, 2 березня, одного з них виявили мертвим.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

"На жаль, одного з двох зниклих безвісти братиків виявили мертвим. Правоохоронці виявили тіло старшого хлопчика у річці Синюха", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські та рятувальники продовжують обстежувати водойму, щоб знайти другого зниклого.

Нагадаємо, на Херсонщині виявили тіла трьох дітей, які провалилися під тонку кригу 13 лютого. Серед них 9-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

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