На Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів

На Миколаївщині ЗСУ збили ворожого "лазутчика" та ліквідували пів сотні окупантів

У Миколаївській області тривають активні бойові дії.

Артилеристи ЗСУ влучно знищують позиції окупантів.

Про це повідомляють у Оперативному командуванні "Південь".

"За добу ракетно-артилерійськими та авіаційними підрозділами сил оборони півдня України завдано ураження близько 130 ворожих цілей. Що забезпечило втрати противника у кількості 50 рашистів та 11 одиниць техніки – а це самохідні гаубиці «Мста-С», 5 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Під час чергової спроби БПЛА "Орлан-10" розвідати позиції ЗСУ у Миколаївській області, зенітно-ракетними підрозділами ворожий лазутчик був збитий.

Нагадаємо, що окупанти, відступаючи, від люті вщент руйнують села на Миколаївщині та Херсонщині. Не шкодуючи місцевих жителів, вражаючи та руйнуючи вщент приватні домоволодіння.

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