На місцеві вибори 31 жовтня не пускатимуть за електронними паспортами – ЦВК

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки).

На місцевих виборах 31 жовтня для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки). За електронними паспортами на дільницях проголосувати не можна.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197, а також позачергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - йдеться у повідомленні комісії.

Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії зазначили, що для голосування 31 жовтня ані сертифікат, ані COVID-тест не потрібні. Перевірка на виборчих дільницях будь-яких інших документів, крім паспорта, законодавством не передбачена.

Водночас ЦВК рекомендує виборцям дотримуватися протиепідемічних правил, дотримуватися дистанції, бути в масці, так, щоб вона закривала ніс та рот. За бажання можна також прийти на виборчу дільницю зі своєю власною ручкою.

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